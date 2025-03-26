Фигурантам дела о мошенничестве с "Пушкинскими картами" предъявили обвинение

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Фигурантам уголовного дела о хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта" предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным СК, в настоящее время все фигуранты допрашиваются следователями. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности соучастников, также проводятся осмотры финансовых документов и иной изъятой документации.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения.

Подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта" задержали в Москве 26 марта. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2023 году один из фигурантов создал план для хищения денег, выделяемых в рамках программы. Для этого он привлек своего знакомого из числа должностных лиц "Киноконцертного зала Эльдар". Фигуранты отправили заявку от лица концертной площадки, а после заключили договор на исполнение одним из злоумышленников музыкальных композиций на указанном мероприятии.

В результате соучастники представляли в профильное ведомство недостоверные сведения о проведении события, на основании которых похитили более миллиона рублей.