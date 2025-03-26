В Москве задержаны подозреваемые в хищениях при реализации "Пушкинской карты"

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Москве задержаны подозреваемые в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Как рассказали следователи, в 2023 году один из фигурантов создал план для хищения денег, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Для совершения преступления он привлек своего знакомого из числа должностных лиц "Киноконцертного зала Эльдар".

Фигуранты отправили заявку от лица концертной площадки на платформу "PRO. Культура РФ", чтобы их мероприятие участвовало в программе "Пушкинская карта". Затем организатор и концертная площадка заключили договор на исполнение одним из злоумышленников музыкальных композиций на указанном мероприятии, рассказали правоохранители.

Затем соучастники, указали в СК, искали в интернете лиц в возрасте от 18 до 22 лет, у которых были "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств. Обманом они похищали деньги с карт посредством покупки билетов на концерт.

Кроме того, они искали тех, кто мог оформить "Пушкинские карты" с указанием заведомо ложных данных получателей для покупки билетов на организуемые участниками преступной группы культурные события. В итоге злоумышленники приобрели с "Пушкинских карт" 321 билет. При проведении мероприятия они фиктивно гасили билеты.

Затем соучастники представляли в профильное ведомство недостоверные сведения о проведении события, на основании которых похитили более миллиона рублей. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее за аналогичное преступление суд вынес приговоры индивидуальным предпринимателям Виктору Якубову и Эмилю Гурбанову, а также студенту Илье Сафонову. Они признаны виновными по делу о хищении свыше 200 миллионов рублей из средств программы "Пушкинская карта".

Якубов получил шесть лет лишения свободы, Гурбанов – четыре года, а Сафонов – пять лет.