Суд приговорил к 7 годам колонии экс-замминистра культуры Ярилову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы назначил 7 лет колонии общего режима экс-замминистру культуры РФ Ольге Яриловой, признав ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Также по решению суда с Яриловой будет взыскано 125 миллионов рублей. Тем самым суд удовлетворил иск потерпевшей стороны. При этом ей запретили на протяжении двух лет после освобождения занимать должности на госслужбе.

Бывшего замминистра культуры РФ задержали 19 апреля 2023 года в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при реализации проекта "Пушкинская карта".

По версии следствия, Ярилова поспособствовала включению в программу "Пушкинской карты" музея мороженого, расположенного в одной из башен "Москва-Сити". По данным СК, это предприятие не представляет культурной ценности, а является коммерческим заведением.

В итоге компании ООО "СП-капитал", которой принадлежит музей, выплатили бюджетные средства на сумму более 125 миллионов рублей на входные билеты, добавили в СК. Свою вину Ярилова не признала.

Ярилова была заместителем министра культуры с 2018 года, а в сентябре 2022 года покинула должность по собственному желанию. Михаил Мишустин назначил на ее место Надежду Преподобную.

