Экс-замминистра культуры РФ не признала вину в злоупотреблении полномочиями

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Бывший заместитель министра культуры России Ольга Ярилова не признала вину в суде по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 125 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я понимаю смысл написанных слов обвинительного заключения, смысл предложений. Мне обвинение непонятно, оно неконкретно, противоречиво. Вину не признаю", – заявила Ярилова.

Экс-главу Минкультуры задержали 19 апреля в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при реализации проекта "Пушкинская карта".

По данным следствия, она поспособствовала включению в программу "Пушкинской карты" музея мороженого, расположенного в одной из башен "Москва-Сити". По информации следователей, это предприятие не представляет культурной ценности, а является коммерческим заведением.

В итоге компании ООО "СП-капитал", которой принадлежит музей, выплатили бюджетные средства в размере более 125 миллионов рублей на входные билеты, уточнили в СК.

Чиновнице вменяют статью о злоупотреблении должностными полномочиями, по которой ей может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ярилова была заместителем министра культуры с 2018 года, а в сентябре 2022 года покинула должность по собственному желанию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на ее место Надежду Преподобную.

Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями