Следствие по делу экс-замглавы Минкультуры Яриловой завершено – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, возбужденного в отношении экс-замглавы Минкультуры Ольги Яриловой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, Яриловой предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Вину она не признает, добавил источник.

Отмечается, что с материалами дела ознакомились обвиняемая и представитель ее защиты. Документы переданы в надзорное ведомство для утверждения обвинения.

Ранее представитель СК заявил, что ущерб бюджету РФ от действий Яриловой превысил 125 миллионов рублей. Потерпевшей стороной признано Минкультуры РФ.

Экс-главу Минкультуры задержали 19 апреля в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при реализации проекта "Пушкинская карта".

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