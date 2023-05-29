Суд не отпустил из СИЗО экс-замминистра культуры РФ Ярилову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Московский городской суд признал законным арест бывшего замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, признавшей вину в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС.

Таким образом, постановление Басманного суда Москвы оставили без изменений, а апелляцию защиты отклонили.

19 апреля экс-замминистра задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте "Пушкинская карта". Ярилова проходит по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". По ней женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Впоследствии суд арестовал экс-министра культуры до 16 июня. Ярилову заключили под стражу, несмотря на просьбы стороны защиты о домашнем аресте.