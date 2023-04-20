Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает РИА Новости.

Она будет заключена под стражу сроком на два месяца – до 16 июня. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Защита при этом настаивала на домашнем аресте.

Бывшую чиновницу задержали накануне в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте "Пушкинская карта".

Ей предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", за что грозит до 10 лет лишения свободы.

Ярилова была заместителем министра культуры с 2018 года, а в сентябре 2022 года покинула должность по собственному желанию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на ее место Надежду Преподобную.

Ранее сообщалось, что СК РФ расследует дело по факту хищения бюджетных средств с помощью "Пушкинской карты". Дело расследуется против жителей столичного региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова, которым выдвинули обвинения по статье "Мошенничество в особо крупном размере".