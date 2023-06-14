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Ущерб по делу экс-замминистра культуры РФ Яриловой оценили в 125 млн рублей
Фото: depositphotos/igor_d
Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца арест экс-замминистра культуры РФ Ольги Яриловой. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями чиновница пробудет под стражей до 16 сентября. При этом решение о продлении меры пресечения еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
В ходе заседания суда представитель Следственного комитета сообщил, что ущерб бюджету РФ от действий Яриловой превысил 125 миллионов рублей. Потерпевшей стороной в рамках дела признано Минкультуры РФ.
Отмечается, что свою вину экс-замминистра частично признала, но показания показания по существу дела давать не стала.
Ярилову задержали 19 апреля в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при реализации проекта "Пушкинская карта".
Чиновнице вменяют статью о злоупотребление должностными полномочиями, по которой ей может грозить до 10 лет лишения свободы.
Изначально экс-замминистра отправили в СИЗО до 16 июня. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в пользу домашнего ареста, однако суд ей в этом отказал.
"Московский патруль": экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве
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