Искусствовед прокомментировала арест экс-замминистра культуры Ольги Яриловой

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Вероятнее всего, из бывшего замминистра культуры РФ Ольги Яриловой сделали "козла отпущения". Об этом в беседе с Москвой 24 заявила искусствовед Ксения Коробейникова, комментируя арест экс-министра.

"Интереснее всего, что стоит на самом деле, мы понимаем, что при всем уважении к Ольге Яриловой все-таки она мелкий чиновник, отставной и наверняка из нее просто сделали "козла отпущения", – поделилась мнением Коробейникова.

Искусствовед напомнила, что до этого Ярилова работала под руководством экс-министра культуры Владимира Мединского, который сейчас выполняет функции помощника президента РФ. Сейчас же, когда министром культуры РФ стала Ольга Любимова, уверена Коробейникова, Ярилова стала "разменной монетой".

Искусствовед также задалась вопросом о дальнейшем развитии дела Яриловой.

"И вот любопытно, куда, собственно, потянутся эти ниточки, они могут подтянуться, с одной стороны, к бенефициарам самого проекта "Пушкинская карта". И это не Минкульт, это люди из правительства, из Белого дома, либо это история про то, что начинаются в Минкульте чистки, все-таки министр у нас уже не первый год, все назначения и яркие ее жесты как раз в этом году наблюдаем", – сказала Коробейникова.

Она также предположила, что подобным образом Ярилову "попыталась убрать" старая команда, которая показывает, что с таким "способом заработка пора завязывать".

Вместе с тем Коробейникова не исключила, что история затронет и других высокопоставленных в культурных организациях лиц.

Ярилову задержали накануне в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте "Пушкинская карта". Ей предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", за что грозит до 10 лет лишения свободы.

Позже суд принял решение арестовать экс-министра культуры до 16 июня. Женщину заключили под стражу, несмотря на просьбы стороны защиты о домашнем аресте.

