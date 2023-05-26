11:51Регионы
Бывшего вице-премьера Коми Порядина приговорили к 8,5 года колонии
Фото: gov.rkomi.ru
Бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми – руководителя администрации главы региона Михаила Порядина приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
Погодина признали виновным в хищении 200 миллионов рублей из благотворительного фонда "Патриот". Он должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и будет лишен права занимать определенные должности на три года, добавили в Сыктывкарском городском суде, где проходило слушание.
Порядина арестовали в октябре 2021 года. Его обвиняли в хищении денежных средств в особо крупном размере.
В мае этого года Мещанский суд Москвы признал бывшего замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова виновным в мошенничестве. Его приговорили к двум годам колонии общего режима, но тут же освободили в связи с фактическим отбытием наказания.
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