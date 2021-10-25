Арестован экс-руководитель администрации главы Коми Порядин

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Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Коми – руководитель администрации главы региона Михаил Порядин арестован по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере. Решение вынес Сыктывкарский городской суд, сообщает ТАСС.

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Порядина М. Ю., которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", – говорится в сообщении.

Бывшего чиновника арестовали до 23 декабря.

Ранее прокуратура обжаловала домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева.

Он был задержан 12 октября по подозрению в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.