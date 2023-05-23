Экс-чиновника Минкультуры Мосолова освободили от наказания по делу о хищении 20 млн руб

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Мещанский суд Москвы признал бывшего замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова виновным в мошенничестве, приговорил его к двум годам колонии общего режима и тут же освободил от наказания в связи с его фактическим отбытием. Об этом сообщает ТАСС.

Также Мосолову был назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Другой фигурант дела, экс-глава центра сохранности объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов, получил четыре года колонии и штраф в размере одного миллиона рублей. Обоим в течение трех лет запрещено занимать госдолжности.

Кроме того, суд вынес вердикты гендиректору одной из столичных компаний Татьяне Магдеевой и экс-гендиректору ООО "Сфера" Сергею Семикову. Они получили 2 года колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа и 3 года и 10 месяцев колонии и 600 тысяч рублей штрафа соответственно.

Для всех фигурантов дела – не только для Мосолова – приговоры отменены, поскольку они находились под домашним арестом. Их освободили в зале суда.

Мосолова и других фигурантов задержали еще в сентябре 2019 года. Их обвиняли в организации хищения бюджетных средств на сумму более 20 миллионов рублей. Эти деньги были выделены в 2011–2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

