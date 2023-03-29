Полковника Росгвардии арестовали по делу о поставке некачественных комплексов против БПЛА

Фото: телеграм-канал "112"

235-й Гарнизонный военный суд арестовал главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов по борьбе с беспилотниками в районе Крымского моста, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Волкову меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая.

Ранее Главное военно-следственное управление СК РФ обвинило Волкова в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

В Следственном комитете заявили, что при непосредственном участии полковника в войска поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с БПЛА, технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач. Ущерб по делу Волкова составил 395,5 миллиона рублей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Волков задержан в рамках расследования по делу о коррупции. Парламентарий уточнил, что в отношении полковника возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.

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