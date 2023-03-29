Полковника Росгвардии обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главное военно-следственное управление СК РФ обвинило начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова в поставке в войска некачественного оборудования для борьбы с беспилотниками в районе Крымского моста, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление военного следователя в 235-м Гарнизонном военном суде.

В Следственном комитете заявили, что при непосредственном участии Волкова в войска поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с БПЛА, технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач.

Также сообщается, что ущерб по делу Волкова составил 395,5 миллиона рублей.

Ранее следствие потребовало ареста начальника отдела морского управления Росгвардии по делу о коррупционной схеме в ведомстве.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Волков задержан в рамках расследования по делу о коррупции. Парламентарий уточнил, что в отношении полковника возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.

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