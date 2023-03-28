В Росгвардии вскрыта схема поставок неисправного вооружения на 400 млн руб – Хинштейн

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Начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков задержан СК и ФСБ РФ в рамках расследования коррупционной схемы в ведомстве, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 миллионов рублей", – написал он в своем телеграм-канале.

Депутат уточнил, что в отношении Волкова возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В настоящее время он задержан на 48 часов.

По словам парламентария, масштаб преступления не ограничивался одним участником.

Ранее Хинштейн сообщил, что в отношении заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого военно-следственные органы возбудили уголовное дело.

По словам депутата, Драгомирецкий подозревается в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. Он также отметил, что генерал-майор признал вину и написал явку с повинной.



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