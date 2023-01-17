Суд отменил приговор экс-замглавы свердловского СК по делу о взятке

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Седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор бывшему заместителю главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко, передает ТАСС.

Мужчина ранее получил наказание в виде 8,5 года лишения свободы за взятку в особо крупном размере (2 миллиона рублей). Помимо него, приговоры были отменены для зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова, выступившего посредником.

"Отменен обвинительный приговор с направлением дела на новое судебное рассмотрение", – указано в картотеке суда.

Из документа следует, что отмена приговора связана в том числе с "существенными нарушениями уголовного закона".

Бусылко и Вострецов были задержаны в ноябре 2019 года. Взятка в 2 миллиона рублей предназначалась за действия в пользу АО "Металлургический завод имени И. П. Бардина". В декабре того же года начались следственные действия в отношении Чуличкова, который позже был отстранен от занимаемой должности.

Накануне Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего преподавателя физики из МГТУ имени Баумана Исмаила Алиева. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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