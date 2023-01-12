Сотрудников Azur Air заподозрили во взяточничестве – СМИ

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Сотрудников крупнейшей чартерной авиакомпании Azur Air заподозрили во взяточничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию.

Правоохранители отметили, что уголовное дело уже заведено.

"В настоящее время следователи расследуют уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере, возбужденное против неустановленных лиц из числа сотрудников Azur Air", – рассказали в полиции.

Ранее экс-помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Михаил Терещенко был арестован в Москве по подозрению в покушении на взяточничество в особо крупном размере. Уточнялось, что его арестовали по делу, возбужденному еще в октябре 2021 года, и поместили в столичный следственный изолятор № 5.

Свою вину Терещенко признал и начал сотрудничать со следствием.

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