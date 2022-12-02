Следствие просит арестовать инспектора ГУ МЧС по Москве Зотова по делу о взятке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Следствие просит арестовать замначальника ГУ МЧС – главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова по делу о получении взятки. Соответствующее ходатайство поступило в Пресненский районный суд столицы, сообщает ТАСС.

"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ", – сообщили в суде.

О задержании Зотова стало известно накануне. Уточнялось, что главного инспектора по маломерным судам Москвы подозревают в получении взятки.

Ранее в Москве суд арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Ему вменяют получение крупной взятки за невключение нескольких компаний в план налоговых проверок на 2021 год. Чиновник совершил преступление еще в те времена, когда возглавлял омское управление ФНС России.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!