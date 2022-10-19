В Японии начались обыски по делу о взятках в оргкомитете Олимпиады в Токио

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В двух японских компаниях проходят обыски в рамках уголовного расследования о коррупции в оргкомитете летней Олимпиады 2020 года в Токио. Об этом сообщает Kyodo.

По информации агентства, следственные действия проходят в офисах компании Sun Arrow Inc., занимавшейся продажей лицензионных талисманов Олимпиады в виде мягких игрушек. Также японские правоохранители проводят обыски в компании ADK, которая специализировалась на рекламном сопровождении турнира.

Отмечается, что полиция задержала трех топ-менеджеров ADK по подозрению в даче взяток члену оргкомитета Харуюки Такахаси. По данным следствия, общая сумма взяток, полученных Такахаси от Sun Arrow Inc. и ADK, составляет 54 миллиона иен, что соответствует 370 тысячам долларов.

В августе прокуратура Японии арестовала Харуюки Такахаси по подозрению в получении взятки. По данным ведомства, 78-летний Такахаси получил от крупного японского производителя одежды Aoki несколько десятков миллионов иен в качестве взятки.

Впоследствии компания стала официальным спонсором Олимпиады.

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