Убийца экс-премьер Японии Абэ за день до инцидента намекал на свой план – СМИ

Фото: ТАСС/SvenSimon/Annegret Hilse/picture alliance

Тэцуя Ямагами, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, за день до инцидента отправил письмо, в котором намекал на свой план. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские издания Kyodo и Yomiuri.

По их данным, письмо отправленное 7 июля из Окаямы, где в тот день выступал Абэ, нашел некий мужчина, который ведет блог с критикой "Церкви объединения". В нем Ямагами говорит, что считает Абэ не врагом, а лишь одни из наиболее влиятельных людей, поддерживающих "Церковь объединения".

Затем мужчина рассказывает человеку, которому было адресовано письмо, о своем прошлом и озвучивает желание убить руководство религиозной организации. Подытожил преступник, отметив, что больше не может размышлять о возможных политических последствиях смерти Абэ.

41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Синдзо Абэ 8 июля, когда тот выступал в городе Нара в рамках предвыборной программы. Позже стрелка задержали. В ходе допроса он несколько раз менял свои показания. Сначала злоумышленник заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

Позже Ямагами заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против "Церкви объединения". В 1984 году, после самоубийства супруга его мать присоединилась к этой религиозной организации, пожертвовала в нее большое количество денег и объявила о своем банкротстве. Из-за этого он не смог обучаться в престижном вузе, поступил на службу в ВМС и хотел покончить с собой, чтобы страховые выплаты получили его брат и сестра.

