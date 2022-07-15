Убийца экс-премьера Японии пытался совершить самоубийство во время службы на флоте

Фото: TACC/Katsuhiko Hirano/AP

Убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами во время службы в военно-морских силах самообороны Японии в 2005 году пытался совершить самоубийство, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на его дядю.

Как отмечает агентство, отец Ямагами покончил жизнь самоубийством в 1984 году, после чего его мать присоединилась к религиозной организации "Церковь объединения" и пожертвовала в нее 100 миллионов иен от продажи недвижимости, земли, а также от страховки после смерти мужа. В 2002 году женщина объявила о своем банкротстве.

По словам дяди Тэцуя Ямагами, из-за банкротства матери у убийцы не было возможности обучаться в престижном университете, в связи с чем он вступил в военно-морские силы самообороны Японии и в 2005 году попытался покончить жизнь самоубийством, чтобы страховые выплаты получили его брат и сестра.

Как признался полиции сам Ямагами, он ненавидит "Церковь объединения" на протяжении 20 лет. При этом за день до покушения на Синдзо Абэ он обстрелял имеющее отношение к организации здание в Наре.

8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.

В ходе допроса, говоря о мотивах преступления, он несколько раз менял свои показания. Сначала злоумышленник заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

Затем он сообщил, что перепутал экс-премьера с руководителем секты, которого хотел убить на самом деле. Подозреваемый указал, что речь идет о высокопоставленном лидере местной религиозной группы, однако не назвал его имени.

Позже Ямагами заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик. Он рассказал, что его мать пожертвовала этой организации деньги, после чего жизнь семьи разрушилась. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.

