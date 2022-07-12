Япония простилась с экс-премьером Синдзо Абэ

16:24
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
В Японии простились с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, погибшим в результате нападения 8 июля, сообщает ТАСС.
Около тысячи человек посетили закрытую церемонию похорон политика. Она прошла в буддийском храме Дзодзедзи в центре Токио, после чего траурная процессия с гробом экс-премьера проследовала по правительственному кварталу.
Выезд кортежа из храма собравшиеся, сложив руки, приветствовали возгласами: "Спасибо!" Вдова Абэ Акиэ, сидевшая на переднем сиденье катафалка, выразила признательность людям, склонив голову.
Вдоль всего маршрута следования процессии на обочинах выстроились сотни журналистов и тысячи простых граждан. Процессия сперва подъехала к штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии, во главе которой Абэ восемь лет руководил правительством. Затем кортеж направился в резиденцию премьера, которую сейчас занимает Фумио Кисида. На некоторое время процессия остановилась, чтобы премьер вместе с членами правительства и сотрудниками канцелярии простился поклоном со своим предшественником.
Далее процессия направилась в сторону ритуального зала в районе Синагава, где прошла кремация. Вдова Абэ вместе с прахом мужа вернулась в храм Дзодзедзи, чтобы провести еще одну траурную церемонию по буддийскому обряду.
Вечером у нее и министра обороны Нобуо Киси, который является младшим братом экс-премьера, должен пройти ужин с самыми близкими людьми. Затем Акиэ вместе с прахом вернется в свой дом.
Место захоронения праха экс-премьера еще не озвучено. Ожидается, что им станет родная для его семьи префектура Ямагути. Там же расположена могила отца политика – экс-главы МИД Синтаро Абэ, который умер, как и его сын, в 67 лет.
8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.
В ходе допроса, говоря о мотивах преступления, он несколько раз менял свои показания. Сначала злоумышленник заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.
Затем он сообщил, что перепутал экс-премьера с руководителем секты, которого хотел убить на самом деле. Подозреваемый указал, что речь идет о высокопоставленном лидере местной религиозной группы, однако не назвал его имени.
Позже Ямагами заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик. Он рассказал, что его мать пожертвовала этой организации деньги, после чего жизнь семьи разрушилась. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.
Врачи сообщили о смерти экс-премьера Японии Синдзо Абэ
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