В Японии арестовали члена оргкомитета Олимпиады в Токио по подозрению в коррупции

Фото: depositphotos/denisismagilov

В Японии прокуратура арестовала члена организационного комитета летней Олимпиады 2020 года в Токио Харуюки Такахаси по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Kyodo.

По данным ведомства, 78-летний Такахаси получил от крупного японского производителя одежды Aoki несколько десятков миллионов иен в качестве взятки. Впоследствии компания стала официальным спонсором Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Тэцуя Ямагами, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, за день до инцидента отправил письмо, в котором намекал на свой план. Письмо, отправленное 7 июля из Окаямы, где в тот день выступал Абэ, нашел некий мужчина, который ведет блог с критикой "Церкви объединения".