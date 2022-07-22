Убийца экс-премьера Японии пройдет психиатрическое освидетельствование

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Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет психиатрическое освидетельствование, сообщает РИА Новости.

Такое решение приняла прокуратура префектуры Нара, которая расследует это дело. Перед отправкой дела в суд следствие хочет установить, отдавал ли отчет своим действиям 41-летний Тэцуя Ямагами.

Мужчина выстрелил в Синдзо Абэ 8 июля, когда тот выступал в городе Нара в рамках предвыборной программы. Позже стрелка задержали. В ходе допроса он несколько раз менял свои показания. Сначала злоумышленник заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

Позже Ямагами сообщил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против "Церкви объединения". В 1984 году, после самоубийства супруга его мать присоединилась к этой религиозной организации, пожертвовала в нее большое количество денег и объявила о своем банкротстве. Из-за этого он не смог обучаться в престижном вузе, поступил на службу в ВМС и хотел покончить с собой, чтобы страховые выплаты получили его брат и сестра.

СМИ ранее писали, что Ямагами за день до преступления отправил письмо, в котором намекал на свой план. Письмо, отправленное 7 июля из Окаямы, где в тот день выступал Абэ, нашел некий мужчина, который ведет блог с критикой "Церкви объединения". В своем послании Ямагами говорит, что считает Абэ не врагом, а лишь одним из наиболее влиятельных людей, поддерживающих "Церковь объединения".

