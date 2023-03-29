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СК просит арестовать главу отдела морского управления Росгвардии по делу о коррупции
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Следственный комитет РФ требует ареста начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о коррупционной схеме в ведомстве, сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд.
Других деталей не приводится.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Волков задержан в рамках расследования по делу о коррупции.
Депутат уточнил, что в отношении полковника возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.
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