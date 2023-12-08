Имущество на 39 млн рублей арестовано по делу экс-замминистра культуры Яриловой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал об аресте имущества бывшего замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в результате ее действий российскому бюджету был причинен вред. В связи с этим арест наложили на имущество обвиняемой стоимостью 39 миллионов рублей.

По данным следствия, Ярилова необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинской карты". Обвиняемая знала об отсутствии оснований для участия коммерческой организации "Самый высокий музей мороженого" в акции, но она не исключила ее из программы.

В результате фирма продала по программе билеты на сумму свыше 125 миллионов рублей, которые были компенсированы участникам за счет средств федерального бюджета.

Экс-главу Минкультуры задержали 19 апреля в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при реализации проекта "Пушкинская карта".

Чиновнице вменяют статью о злоупотреблении должностными полномочиями, по которой ей может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ярилова была заместителем министра культуры с 2018 года, а в сентябре 2022 года покинула должность по собственному желанию. Михаил Мишустин назначил на ее место Надежду Преподобную.

Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями