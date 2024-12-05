Фигуранты дела о хищениях на "Пушкинской карте" получили от 4 до 6 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Индивидуальные предприниматели Виктор Якубов и Эмиль Гурбанов, а также студент МГИМО Илья Сафонов признаны виновными по делу о хищении более 200 миллионов рублей из средств программы "Пушкинская карта", сообщает газета "Известия".

Якубов получил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, Гурбанов – четыре года, а Сафонов – пять лет.

Фигурантов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Гурбанов признал вину полностью, Якубов – частично, а Сафонов не признал вовсе.

Следственный комитет занялся расследованием уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в программе "Пушкинская карта" в прошлом году. По данным ведомства, в 2022 году фигуранты воспользовались поддельными электронными банковскими картами "Пушкинская карта" и похитили свыше 200 миллионов рублей.

Они организовывали массовые продажи билетов без цели проведения соответствующих культурных мероприятий. Следствием установлено, что Якубов, Гурбанов и Сафонов обманули сотрудников банка и министерства культуры РФ.