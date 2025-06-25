ТАСС: обыски начались в здании администрации главы и правительства Дагестана

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Обыски начались в здании администрации главы и правительства Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

"Обыски проходят в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова", – уточнил собеседник СМИ.

Другой источник журналистов указал, что обыски проводятся по нескольким адресам, связанным с Магомедовым. Оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного против чиновника. В частности, аналогичные обыски проходят дома у Магомедова.

Ранее был задержан вице-губернатор Белгородской области, глава регионального Минимущества Рустэм Зайнуллин. Вместе с мужчиной оказались задержаны два коммерсанта.

Позже суд отправил Зайнуллина в СИЗО вплоть до 20 августа. По данным журналистов, против чиновника ранее возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, которое было реализовано организованной группой.

