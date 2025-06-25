РИА Новости: в Москве прошли обыски в квартирах семьи госсекретаря Дагестана Магомедова

Фото: телеграм-канал "Магомед-Султан Магомедов"

Обыски прошли в трех столичных квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мероприятия были организованы в первой половине дня в доме на севере города. По словам жителей, на постоянной основе в этих квартирах никто не проживает, туда иногда приезжают.



Об обысках в здании администрации главы Дагестана и регионального правительства, в том числе в кабинете Магомедова, сообщили СМИ 25 июня.

Журналисты выяснили, что оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного против госсекретаря республики. СМИ также указали, что обыски проводились по нескольким адресам, связанным с Магомедовым, в том числе у него дома.

Позже стало известно о задержании Магомедова. Представители администрации главы Дагестана подчеркнули, что власти региона взаимодействуют с сотрудниками полиции и оказывают им помощь в рамках следственных мероприятий.

