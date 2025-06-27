Обвинение предъявлено главам администраций Колпинского района Петербурга

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Санкт-Петербурге главам администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и местной администрации города Колпино Дмитрию Кохно были предъявлены обвинения по делу о взятках. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

Отмечается, что в ходе допроса они полностью признали свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи выяснили, что в ноябре 2024 года Логвиненко и Кохно нашли посредника и через него выдвинули гендиректору компании, которая производила работы по благоустройству, требование о передаче им взяток на систематической основе. Денежные средства в размере 15% от сумм, поступающих на счета компании, должны были передаваться фигурантам за общее покровительство и дальнейшее содействие в заключении госконтрактов.

Таким образом, они получили не менее 9,2 миллиона рублей от предпринимателя. При передаче очередной части денег их задержали следователи и сотрудники ФСБ. В ходе расследования деньги были конфискованы в рабочем кабинете у Логвиненко, а также у Кохно – по месту жительства. При этом он попытался избавиться от них, выкинув из окна.

Чиновники были задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в коррупции 26 июня. В отношении них возбуждено дело по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере".

Спустя время также был задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Милюта, который проходит по одному уголовному делу вместе с Логвиненко и Кохно. В ходе расследования выяснилось, что все трое получили взятки в особо крупном размере. Общая сумма составила не менее 14 724 000 рублей.