ТАСС: госсекретаря Дагестана Магомедова отпустили под подписку о невыезде

Фото: телеграм-канал "Магомед-Султан Магомедов"

Госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был задержан, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.

По словам руководителя объединенной пресс-службы судов Дагестана Заремы Мамаевой, Магомедов присутствовал 26 июня на заседании по иску Генпрокуратуры РФ в Советском районном суде Махачкалы. Он связан с обращением в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Дагестаннефтепродукт", ныне преобразованного в ОАО "Каспетролсервис".

В качестве ответчиков, помимо самого Магомедова, указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, а также некие Галимат и Маржанат Исмаиловы.

В результате, как указала объединенная пресс-служба судов Дагестана, инстанция удовлетворила антикоррупционный иск. Согласно материалам, госсекретарь, который завладел полным пакетом акций общества, смог легализовать права на активы бывшего госпредприятия. Для этого он раздробил, преобразовал их и передал в управление подконтрольных структур и для реализации аффилированных лиц.

С 2020 года учредителями общества значились дети Магомедова.

Об обысках в здании администрации главы и правительства Дагестана стало известно 25 июня. По данным СМИ, они проходили в рамках уголовного дела, возбужденного против чиновника.

Позже Магомедова задержали. Власти региона попросили журналистов воздержаться от преждевременных выводов и распространения недостоверной информации.

