РИА Новости: Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана и его родственникам

Фото: телеграм-канал "Магомед-Султан Магомедов"

Генпрокуратура РФ подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Советского районного суда Махачкалы.

Иск был принят к производству 23 июня. В качестве ответчиков помимо самого Магомедова указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, а также некие Галимат и Маржанат Исмаиловы. Кроме того, в ответчиках числятся компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек".

Об обысках в здании администрации главы и правительства Дагестана стало известно 25 июня. Также сотрудники полиции проверили дом Магомедова.

Вскоре стало известно о задержании Магомед-Султан Магомедова. Журналисты выяснили, что оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного против госсекретаря республики.