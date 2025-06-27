Депутат заксобрания Петербурга Милюта задержан по делу о взятках на 14,7 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Силовики задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюту по подозрению в получении взятки, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

Милюта проходит по одному уголовному делу вместе с главой Колпинского района Юлией Логвиненко и главой муниципального образования Колпина Дмитрием Кохно.

В ходе расследования выяснилось, что все трое получили взятки в особо крупном размере через посредника Олега Лапотко. Общая сумма полученных ими денежных средств составила не менее 14 724 000 рублей.

Следствие подало в Смольнинский суд Петербурга ходатайства о применении мер пресечения ко всем подозреваемым. В частности, в отношении Логвиненко предлагается домашний арест, а Кохно и Лапотко должны быть взяты под стражу.

О задержании Логвиненко и Кохно стало известно накануне, 26 июня. По данным следствия, с декабря 2024 по июнь этого года фигуранты получили взятку в размере не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора компании, которая производила работы по благоустройству на территории Колпина.

За это они обещали предоставить общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении госконтрактов.