Суд арестовал замуправляющего по безопасности Юргинского машзавода

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Центральный районный суд Кемерово заключил под стражу заместителя конкурсного управляющего по безопасности Юргинского машиностроительного завода. Он пробудет под арестом до 23 августа, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Мужчина обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). В материалах дела указано, что в июне 2025 года обвиняемый лично передал взятку начальнику отделения по раскрытию преступлений против собственности ОУР МО МВД России "Юргинский".

"Целью передачи взятки являлось обеспечение бездействия сотрудника полиции в части выявления, раскрытия и пресечения преступлений, совершаемых взяткодателем и иными лицами, связанных с деятельностью ООО "Юрмаш", – уточняется в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину 24 июня. В тот же день в отношении него выдвинули обвинения по указанной статье.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ремига будет находиться под стражей 1 месяц и 30 суток, начиная с 10 июня.