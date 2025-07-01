И. о. ректора челябинского вуза арестован по делу о взяточничестве

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

Суд отправил до 30 августа в СИЗО исполняющего обязанности ректора Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) в Челябинске, который обвиняется в получении взяток за незаконные действия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Исполняющий обязанности ректора УралГУФК был задержан во вторник, 1 июля. По версии СК, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года мужчина, находясь на должности заведующего кафедрой "Физического воспитания и здоровья" Института спорта туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета, получил от студента более 20 тысяч рублей.

За вознаграждение он обещал вписать в официальные документы ложные данные и поставить студенту положительные оценки. При этом обучающийся не посещал лекции и практические занятия.

Также с 1 июня прошлого года по 27 июня текущего года обвиняемый договорился о получении 200 тысяч рублей с еще одним студентом вуза. За это мужчина также обещал внести в документы ложные данные и выставить положительные оценки за задания, которые обучающийся не сдал. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

