РИА Новости: сотрудники ПсковГУ отдавали часть зарплаты ректору Ильиной

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Несколько сотрудников Псковского государственного университета рассказали в суде, что неоднократно отдавали часть зарплаты экс-ректору вуза Наталье Ильиной, которая проходит по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что сейчас сотрудники ПсковГУ опасаются за себя, учитывая обширные влиятельные связи Ильиной.

Ректор была задержана по уголовному делу о мошенничестве 8 апреля 2025 года. По данным следствия, Ильина трудоустроила в образовательном учреждении несуществующего сотрудника, за счет чего присвоила около 10 миллионов рублей. Также Ильина приобрела две квартиры в столице стоимостью около 40 миллионов рублей.

Позже у задержанной были обнаружены карта ВИП-обслуживания в аэропортах 130 стран, 11 люксовых сумок и три дорогих шубы. Одна из сумок – Braccialini, оценивается в 175 тысяч рублей.