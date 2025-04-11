ТАСС: ВИП-карта для аэропортов 130 стран и 11 брендовых сумок найдены у ректора ПсковГУ

Фото: ТАСС/Алексей Семенов

Карту ВИП-обслуживания в аэропортах 130 стран, 11 люксовых сумок и три шубы обнаружили у ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнили оперативники, одна из сумок – Braccialini, оценивается в 175 тысяч рублей.

"Кроме того, обнаружены сумки Chanel и Yves Saint Laurent, а также три шубы, дисконтные карты люксовых брендовых магазинов и карточка Priority Pass международной программы доступа в ВИП-залы аэропортов", – рассказал собеседник агентства.

При этом Ильина на протяжении как минимум четырех лет проживала в номере люксе гостиничного комплекса "Двор Подзноева".

Ректора ПсковГУ задержали 8 апреля. СК выяснил, что она трудоустроила в вуз несуществующего сотрудника, присвоив себе благодаря этому около 10 миллионов рублей. Также Ильина приобрела две квартиры в столице, стоимость которых составляет примерно 40 миллионов рублей. Их площадь достигает около 58 и 50 "квадратов" соответственно.

Суд арестовал ее на два месяца по делу о мошенничестве. Большую часть дохода Ильина получала не со своей зарплаты, а из средств, которые ей поступали в результате мошенничества – ректор университета начисляла своим сотрудникам якобы повышенную зарплату.