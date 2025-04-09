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09 апреля, 16:55

Происшествия

Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий

Фото: телеграм-канал "Следком Башкирии"

Суд Уфы арестовал начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по республике.

Ведомство уточнило, что Дзюба обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ.

По данным прокуратуры Башкирии, которые приводит ТАСС, он был заключен под стражу до 27 мая.

Дзюба был задержан 9 апреля. Также УФСИН Башкирии были задержаны сотрудники из финансового отдела. По информации СМИ, их подозревают в махинации с премиями и стимулирующими выплатами.

В феврале этого года за превышение должностных полномочий силовики задержали и советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Суд принял решение оставить чиновника под стражей на два месяца. При этом Гончаров отказался признать свою вину, уточнил позже его адвокат.

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