Силовики задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Башкирии задержан руководитель УФСИН Владислав Дзюба. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По информации правоохранительных органов, начальника УФСИН подозревают в превышении должностных полномочий. 9 апреля ему изберут меру пресечения.

Ранее в УФСИН Башкирии были задержаны сотрудники из финансового отдела. Их подозревают в махинации с премиями и стимулирующими выплатами, пишет агентство.

Владислав Дзюба руководит управлением ФСИН Башкирии с 2020 года. Он занял место Алексея Чирикова, который скончался от пневмонии.

В феврале этого года за превышение должностных полномочий был также задержан советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Суд принял решение оставить чиновника под стражей на 2 месяца. При этом Гончаров отказался признать свою вину, рассказал журналистам его адвокат.