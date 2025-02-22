Суд арестовал советника губернатора Ростовской области Гончарова

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение об аресте советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по делу о превышении полномочий, сообщает ТАСС.

Под стражей чиновнику предстоит оставаться 2 месяца. При этом Гончаров отказался признать свою вину, рассказал журналистам его адвокат.

По данным СМИ, он был задержан 21 февраля. Уточнялось, что Гончаров проходит по делу замгубернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

Его задержали 17 февраля. Расследование ведется в рамках возбужденного уголовного дела о превышении полномочий. Суд арестовал его на 2 месяца.

По версии правоохранителей, Рачаловский знал о тяжелом финансовом положении нескольких предприятий и поручил своим подчиненным выделить средства господдержки. Чиновник осознавал незаконность своих действий. В результате получателей субсидий объявили банкротами, а 155,2 миллиона рублей были похищены. Общий ущерб, нанесенный Рачаловским, оценивается почти в 156 миллионов рублей.

По этой же статье был задержан и замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подозревается в злоупотреблении полномочиями. Он под предлогом перехода на российское ПО заключил госконтракт на предоставление лицензий на сумму 59,99 миллиона рублей. Однако была поставлена другая лицензия, стоимость которой в четыре раза меньше.

Кроме того, под аналогичную статью подпала и другой замгубернатора региона – министр финансов Лилия Федотова. Суд арестовал ее на 2 месяца.

По данным следствия, она с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых. Действия были совершены в нарушение требований долговой политики области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

