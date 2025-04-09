09 апреля, 22:22Происшествия
Суд арестовал на 2 месяца ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве
Фото: ТАСС/Алексей Семенов
Псковский городской суд отправил в СИЗО до 7 июня ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Ильина была задержана 8 апреля. СК выяснил, что она трудоустроила в ПсковГУ несуществующего сотрудника, присвоив себе благодаря этому около 10 миллионов рублей.
Также Ильина приобрела две квартиры в столице, стоимость которых составляет примерно 40 миллионов рублей. Их площадь достигает около 58 квадратных метров и 50 "квадратов" соответственно.
В правоохранительных органах уточнили, что большую часть дохода Ильина получала не со своей зарплаты, а из средств, которые ей поступали в результате мошенничества – ректор университета начисляла своим сотрудникам якобы повышенную зарплату.
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