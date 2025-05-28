Экс-ректор КФУ Гафуров получил 22 года колонии по делу об убийстве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве приговорил к 22 годам колонии бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по уголовному делу об убийстве предпринимателя Айдара Исрафилова. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Он признан виновным в убийстве по найму группой лиц по предварительному сговору. Наказание Гафуров будет отбывать в колонии строгого режима.

Кроме того, судом частично удовлетворены гражданские иски – с экс-ректора КФУ взыскали 60 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

По версии следствия, Гафуров в 1999 году заказал убийство Исрафилова, который был депутатом Елабужского городского совета. Он публично критиковал Гафурова, который тогда занимал пост главы Елабуги. Исрафилова застрелили в 1999 году у спорткомплекса ЦСКА в Москве.

Гафурова задержали в Казани в декабре 2021 года. Басманный суд Москвы позже арестовал его по обвинению в убийстве.

Сам Гафуров не признавал вину в деле об убийстве по найму.

Ранее суд Новосибирска заключил под стражу министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова. Его подозревают в превышении должностных полномочий в рамках дела о закупках. Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки и оперативно-разыскных мероприятий ФСБ.