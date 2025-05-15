Глава новосибирского Минпромторга Гончаров арестован по делу о превышении полномочий

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова. Его подозревают в превышении должностных полномочий в рамках дела о закупках, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.

В заключении он пробудет до 12 июля. Как пояснили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки и оперативно-разыскных мероприятий ФСБ.

Гончаров также проходит по делу о мошенничестве. В рамках расследования правоохранители выяснили, что в период с мая 2023 года по январь 2024 года министр уменьшил число товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно проведя оплату одной организации на сумму 95 миллионов рублей.



Накануне, 14 мая, по подозрению в превышении полномочий, а также в организации незаконной миграции были задержаны начальник управления по делам миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области Александр Мельников и его заместитель.

По версии следствия, фигуранты незаконно приказали подчиненным не аннулировать разрешения на работу 18 мигрантам, не имеющим необходимых сертификатов.