ТАСС: глава управления миграции Мельников был задержан в Ростовской области

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Полицейские задержали начальника управления по делам миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области Александра Мельникова и его заместителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, их подозревают в превышении полномочий. Кроме того, по местам жительства задержанных прошли обыски.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону агентству рассказали, что заведено дело "по материалам, предоставленным УФСБ РФ по Ростовской области", по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и статье 322.1 ("Организация незаконной миграции").

По версии следствия, фигуранты дали незаконные указания подчиненным не аннулировать ранее выданные 18 мигрантам разрешения на работу. Подозреваемые знали, что у иностранцев нет сертификатов о владении русским языком и знании истории и российского законодательства на необходимом уровне.

Накануне, 13 мая, под задержание также подпал глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. В рамках возбужденного уголовного дела в его офисе, дома и у родственников провели обыски.

Позднее выяснилось, что Лысенко получил взятку в размере 8 миллионов рублей от застройщика. Взятка была в виде земельного участка и строительства жилого дома.

Задержанный, по версии следствия, организовал строительство школы на застраиваемой территории за счет бюджета и включил этот объект в программу развития Ростовской области.