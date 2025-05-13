Дело о превышении полномочий возбуждено против главы Минпромторга Новосибирской области

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Следователи возбудили дело о превышении полномочий против министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова и о мошенничестве в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в период с мая 2023 года по январь 2024 года Гончаров уменьшил число товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно проведя оплату ООО на сумму 95 миллионов рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее были задержаны начальник управления ФСИН Башкирии Владислав Дзюба, а также сотрудники из финансового отдела ведомства. СМИ писали, что они подозреваются в махинации с премиями и стимулирующими выплатами.

Позже суд Уфы арестовал Дзюбу по обвинению в превышении должностных полномочий. Он будет находиться под стражей до 27 мая.