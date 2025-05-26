Суд арестовал устроившего стрельбу в воронежской Россоши до 23 июля

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Воронежской области"

Суд арестовал мужчину, который подозревается в стрельбе в городе Россошь Воронежской области, до 23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнило ведомство, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), частью 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия").

Фигуранта дела уже допросили, и он дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

О стрельбе в Россоши стало известно 23 мая. В результате пострадал один человек, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В ЕДДС Россошанского района уточнили, что пострадавшего прооперировали в больнице.

Как указывала дежурная часть города, напавшим является местный житель. Позже по подозрению в совершении преступления полиция задержала ранее судимого 38-летнего мужчину.

