В конфликте со стрельбой во Владивостоке пострадал подросток

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

Подросток в ходе конфликта с 30-летним мужчиной во Владивостоке распылил ему в лицо перцовый баллончик, тот в ответ выстрелил из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

В дежурную часть полиции Владивостока поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что около ее дома происходит драка и слышны хлопки, похожие на выстрелы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что конфликт между группой подростков и 30-летним мужчиной начался со словесной перепалки, которая переросла в драку.

Во время которой 17-летний подросток распылил перцовый баллончик в лицо оппонента, после чего тот произвел ответный выстрел из травматического пистолета. В результате конфликта 30-летний мужчина получил химический ожог глаз, а подросток был госпитализирован.

В полиции уточнили, что пострадавший подросток состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее следователи организовали проверку по факту сообщений о формировании в Махачкале подростковых группировок, занимающихся противоправными действиями, включая организацию драк. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о деятельности молодежных групп в Дагестане. Следственное управление СК РФ по республике уже начало процессуальную проверку.