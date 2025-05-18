18 мая, 13:02Происшествия
Следователи проверят сообщения о подростковых группировках, устраивающих драки в Махачкале
Фото: sledcom.ru
Следователи организовали проверку по факту сообщений о формировании в Махачкале подростковых группировок, занимающихся противоправными действиями, включая организацию драк . Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о деятельности молодежных групп в Дагестане. Следственное управление СК РФ по республике уже начало процессуальную проверку.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье подростки с молотком и ножом напали на трех пассажиров электрички. Два человека получили травмы.
Злоумышленников задержали на станции Москва-Ярославская. Уточняется, что подростки совершили подобное из-за возникшего словесного конфликта с пассажирами электропоезда.
"Московский патруль": спецслужбы задержали группу подростков-радикалов