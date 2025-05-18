Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 13:02

Происшествия

Следователи проверят сообщения о подростковых группировках, устраивающих драки в Махачкале

Фото: sledcom.ru

Следователи организовали проверку по факту сообщений о формировании в Махачкале подростковых группировок, занимающихся противоправными действиями, включая организацию драк . Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о деятельности молодежных групп в Дагестане. Следственное управление СК РФ по республике уже начало процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подростки с молотком и ножом напали на трех пассажиров электрички. Два человека получили травмы.

Злоумышленников задержали на станции Москва-Ярославская. Уточняется, что подростки совершили подобное из-за возникшего словесного конфликта с пассажирами электропоезда.

"Московский патруль": спецслужбы задержали группу подростков-радикалов

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика