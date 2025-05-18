Следователи проверят сообщения о подростковых группировках, устраивающих драки в Махачкале

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Следователи организовали проверку по факту сообщений о формировании в Махачкале подростковых группировок, занимающихся противоправными действиями, включая организацию драк . Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о деятельности молодежных групп в Дагестане. Следственное управление СК РФ по республике уже начало процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подростки с молотком и ножом напали на трех пассажиров электрички. Два человека получили травмы.

Злоумышленников задержали на станции Москва-Ярославская. Уточняется, что подростки совершили подобное из-за возникшего словесного конфликта с пассажирами электропоезда.