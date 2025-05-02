Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Неизвестные ранили 15-летнего подростка ножом в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, мальчик с ножевым ранением грудной клетки был доставлен в больницу в ночь на 1 мая. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли предметы, которые помогут выяснить обстоятельства случившегося. Также проводится комплекс мероприятий, которые помогут выявить лиц, причастных к данному преступлению.

Пресс-служба региональной прокуратуры уточнила, что начала проверку по факту произошедшего. Будут установлены причины и условия, из-за которых произошел этот инцидент. Также ведомство даст оценку исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению требований закона о защите прав несовершеннолетних.

"Прокуратура республики контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", – заключили в ведомстве.

Ранее следователи начали проверку после конфликта в спортшколе Петербурга. По версии СК, 20-летний воспитанник спортивного учреждения был доставлен в больницу с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, ножом его ударил 17-летний подросток в ходе ссоры в спортшколе. После случившегося несовершеннолетнего доставили в отдел полиции, а затем – передали родителям.

