07 мая, 17:37Происшествия
Подросток ударил сверстника ножом в Великом Новгороде
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Великом Новгороде подросток в ходе конфликта ударил сверстника ножом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Впоследствии он с ножом пришел на территорию одной из школ Великого Новгорода, где был обезврежен сотрудниками правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пострадавший находится в больнице.
Прокуратура проверит условия жизни детей и работу профильных служб с семьями подростков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в Петербурге подросток ранил воспитанника спортшколы ножом. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести.
До этого два подростка напали с битой на 12-летнего мальчика в Тольятти. Ребенку потребовалась медицинская помощь.
Следствие рассматривает дело о смертельном ударе ножом в семейной ссоре