Подросток ударил сверстника ножом в Великом Новгороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Великом Новгороде подросток в ходе конфликта ударил сверстника ножом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Впоследствии он с ножом пришел на территорию одной из школ Великого Новгорода, где был обезврежен сотрудниками правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавший находится в больнице.

Прокуратура проверит условия жизни детей и работу профильных служб с семьями подростков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подросток ранил воспитанника спортшколы ножом. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

До этого два подростка напали с битой на 12-летнего мальчика в Тольятти. Ребенку потребовалась медицинская помощь.