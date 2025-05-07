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07 мая, 17:37

Происшествия

Подросток ударил сверстника ножом в Великом Новгороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Великом Новгороде подросток в ходе конфликта ударил сверстника ножом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Впоследствии он с ножом пришел на территорию одной из школ Великого Новгорода, где был обезврежен сотрудниками правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавший находится в больнице.

Прокуратура проверит условия жизни детей и работу профильных служб с семьями подростков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подросток ранил воспитанника спортшколы ножом. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

До этого два подростка напали с битой на 12-летнего мальчика в Тольятти. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Следствие рассматривает дело о смертельном ударе ножом в семейной ссоре

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происшествиярегионы

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